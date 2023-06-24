النائب ربعي يدعو للتصدي لحرب المستوطنين وارهابهم في الضفة

قال النائب خليل ربعي إن المستوطنين يشنون حرباً شاملة بأشكال مختلفة على المواطنين في الضفة الغربية لتخويفهم وتهجيرهم من أرضهم.

وأوضح ربعي أن الاحتلال أطلق العنان للمستوطنين للاستيلاء على مزيد من الأراضي، وإرهاب الفلسطينيين حتى لا يدافعوا عن أرضهم ومقدساتهم.

وأكد على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني خلف برنامج واضح وممنهج على كافة الصعد الشعبية والسياسية، في مواجهة المستوطنين.



وشدد على ضرورة صمود الناس في أرضهم واعمارها، والتواجد فيها بشكل مستمر وتوفير الدعم للمزارعين ومربي المواشي في المناطق المهددة بالاستيطان.

ونبه إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تعمل على إغراق الضفة بالمستوطنين، والسيطرة على كامل الأراضي المصنفة (ج) وطرد أصحابها منها.

وانتقد النائب ربعي موقف السلطة في رام الله من اعتداءات المستوطنين، وعدم توفير الحماية لأهالي القرى التي تتعرض للهجمات وحرق المنازل والأراضي والمركبات.



وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب شاملة، إلا أنه لا يغيب عن ذهنه المقاومة والحفاظ على أرضه ومقدساته.

وصعد المستوطنون في الآونة الأخيرة من جرائمهم بحق المواطنين في الضفة الغربية وخاصة أهالي القرى المحاذية للمستوطنات في نابلس ورام الله.

وأدت هجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وحرق منازل وأراضي زراعية ومركبات، وتدنيس مساجد وتمزيق المصحف الشريف.