بركة يدعو لإسناد شعبنا ويؤكد تصاعد المقاومة بالضفة

دعا عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج علي بركة أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم لدعم صمود شعبنا الفلسطيني في أرضه، وإسناده بكل الوسائل المتاحة للدفاع عن أرضه ومقدساته، وحماية القدس والأقصى من التهويد والتقسيم.

وقال بركة الأحد: "إن العمليات البطولية في الضفة المحتلة تشكل نموذجا للإرادة الفلسطينية المقاومة، وردا مشروعا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا"، لافتا إلى أن الاحتلال الصهيوني عاجز عن كسر إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة، مؤكدا أن المقاومة في الضفة متصاعدة وتتنقل في مختلف الجغرافيا الفلسطينية.

وشدد على أن تصاعد عمليات المقاومة البطلة ومشاركة معظم الفصائل الفلسطينية فيها، إنما يعبر عن قرار فلسطيني موحّد بالرد على سياسة الاحتلال العدوانية.