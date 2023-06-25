كتلة بيرزيت تؤكد مواصلة الاعتصام حتى الإفراج عن الطلبة المعتقلين

أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، اليوم الأحد، مواصلة الاعتصام في الجامعة، حتى الإفراج الكامل عن جميع الطلبة المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة.

وقال مناظر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت معتصم زلوم إننا "نطالب فصائل العمل الوطني والإسلامي كافة، بالتحرك والإفراج عن جميع الطلبة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "رسالتنا سنبقى مستمرون في تقديم الخدمات لطلبة جامعة بيرزيت، ولن ترهبنا سياسة الاعتقالات السياسية".

ويواصل عدد من طلبة بيرزيت الاعتصام داخل الجامعة، وإغلاقها رفضا للاعتقال السياسي الذي يتعرض له أبناء الكتلة على يد أجهزة أمن السلطة.

بالتزامن مع ذلك يواصل عدد من كوادر الكتلة الإسلامية وطلبة جامعة بيرزيت، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، رفضاً للاعتقال السياسي بحق زملائهم.

ويعتصم طلبة جامعة بيرزيت داخل أسوار الجامعة منذ 8 أيام، للمطالبة بالإفراج عن الطلبة المعتقلين في سجون السلطة، ووقف ملاحقة أبناء الجامعة.

وأعلنت كتل طلابية في جامعة بيرزيت، عن إغلاق حرم الجامعة بشكلٍ كامل اعتباراً من يوم أمس السبت وحتى يوم غد الاثنين، رفضاً لاستمرار الاعتقالات السياسية بحق الطلبة.

وتختطف أجهزة السلطة عدداً من طلبة جامعة بيرزيت، وأبرزهم رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن والمعتقل لليوم الـ7 على التوالي، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح والمختطف لليوم 12 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة الطالب بجامعة بيرزيت فوزي أبو كويك منذ 5 أيام، ورئيس مجلس الطلبة السابق عمر كسواني منذ 4 أيام.

حرية نيوز