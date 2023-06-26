محدث 148 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم 148 مستوطنًا اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، بحماية أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وأفادت مصادر إعلامية ،بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ عام 1967، على شكل مجموعات.

وقالت مصادر مقدسية، إن 107 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في الفترةِ الصباحية، و41 في الفترة المسائية.

وتجول المستوطنون، وفق مصادر مقدسية، في باحات الأقصى وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، وأدّوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد؛ قبل أن يخرجوا من "باب السلسلة".

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وتُبعد العشرات عنه.

ومنذ مطلع عام 2023، تصاعدت وتيرة اقتحامات المستوطنين، حيث اقتحمه 22 ألفًا و456 مستوطنًا حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، وفق تقرير صادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى".