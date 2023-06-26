منظمة دولية تؤكد: عبد المجيد حسن تعرض لتعذيب

عبّرت منظمة العفو الدولية، عن قلقها على صحة وسلامة رئيس مجلس طلبة جامعة بير زيت عبد المجيد حسن، الذي نقل مع معتقلين آخرين إلى سجن أريحا.

ووصفت المنظمة في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، اعتقال حسن بـ"التعسفي"، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.

وأكدّت المنظمة تعرض حسن للتعذيب إلى جانب المعاملة السيئة في الاحتجاز برام الله، منبهة لخطورة تعرضه لمزيد من التعذيب في مسلخ أريحا.

وطالبت السلطة الفلسطينية بضرورة الافراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين.

ودعت السلطة لضرورة إنهاء مضايقتها وتخويفها لأعضاء الحركة الطلابية.