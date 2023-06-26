الاحتلال يُصادق على بناء 818 وحدة استيطانية في الضفة

صادقت سلطات الاحتلال ، اليوم الإثنين، على بناء قرابة الـ 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من أصل 5700 وحدة استيطانية تمت مناقشتها ضمن لجنة مختصة بالبناء الاستيطاني، وفقًا لموقع "سيروجيم" العبري.

وقال الموقع إن "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" (الإسرائيلي) ناقش مخططات بناء لأكثر من 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة.

ونوه إلى أنه "في النهاية تمت الموافقة على إنشاء 818 وحدة استيطانية في المرحلة النهائية، أما 4915 وحدة أخرى سيتم النظر فيها لاحقا".

وبحسب ما نقلته وسائل اعلام عبرية، فقد تمت المصادقة على 1000 وحدة استيطانية جديدة أكثر مما كانت حكومة الاحتلال قد صادقت عليه الأسبوع الماضي.

وستقام تلك الوحدات في مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، وتضاف تلك الوحدات إلى المخططات، بموجب اتفاق بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وشمل نقاش المصادقة على إيداع مخططات لبناء 4,291 وحدة استيطانية جديدة، في مرحلة متقدمة من مراحل التخطيط والبناء لدى الاحتلال، تسبق طرح مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء.

كما تشمل تقديم مخططات لبناء 1,332 للمصادقة عليها بعد عقد جلسة للاستماع إلى الاعتراضات، قبل المصادقة النهائية عليها وإعداد المناقصات.

وصادقت الحكومة (الإسرائيلية) الأسبوع الماضي، على منح الوزير بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن "الإدارة المدنية" صلاحية إصدار تراخيص البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، دون الرّجوع إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه أن يُسرّع وتيرة الاستيطان.