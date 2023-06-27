روسيا تعلن اعتراض مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود

أعلنت روسيا، الاثنين، أنها أرسلت طائرتَين حربيتين لاعتراض مقاتلتين بريطانيتين اقتربتا من حدودها فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "مع اقتراب الطائرتين المقاتلتين الروسيتين، استدارت الطائرتان الأجنبيتان، وابتعدتا عن الحدود الروسية".

وأشارت إلى أن المقاتلتين من طراز "تايفون" تابعتان للجيش البريطاني، وترافقهما طائرة استطلاع من نوع "آر سي-135".

وأضافت الوزارة: "عادت الطائرتان الروسيتان بسلامة إلى مطارهما الأصلي. لم يحصل أي انتهاك للحدود الروسية".

ولم تعلق وزارة الدفاع البريطانية على المزاعم الروسية.

وازداد هذا النوع من الحوادث بين طائرات روسية وأخرى غربية في الأشهر الأخيرة فوق البحر الأسود، وكذلك فوق بحر البلطيق، على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجري، اعترض سلاح الجو البريطاني ثلاث طائرات تابعة للقوات الروسية كانت تحلق بالقرب من المجال الجوي للناتو.

ونهاية أيار/ مايو، أعلنت موسكو اعتراض أربع قاذفات استراتيجية أمريكية فوق بحر البلطيق في حادثين مختلفين في غضون أسبوع.

وأرسلت أيضا طائرات روسية لاعتراض طائرات فرنسية وألمانية وبولندية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، توجهت طائرتان حربيتان روسيتان لاعتراض مسيرة أمريكية من طراز "ريبر إم كيو-9" في البحر الأسود تحطمت على الإثر في البحر. وسبب الحادث توترا بين واشنطن وموسكو.