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الآلاف يؤدون صلاة فجر عرفة في رحاب المسجد الأقصى

الرسالة نت-القدس المحتلة

أدى الآلاف من المصلين صلاة فجر يوم عرفة في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعوات مقدسية لزيادة الرباط عشية عيد الأضحى المبارك، تزامناً مع تصاعدٍ في هجمة الاحتلال التهويدية واستفحال اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم.

وشارك في أداء صلاة فجر يوم عرفة بالأقصى الشيوخ والشباب والأطفال، وسط أجواءٍ روحانية وتضرع ودعاءٍ لله رب العالمين.

وانطلقت دعوات للحشد من أجل شد الرحال والصلاة في الأقصى، وجعله مكانًا للمعايدة والالتقاء مع الأهل والأحباب في العيد تحت شعار (#عيدك_بالأقصى).

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى، في ظل حماية من قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد المبارك.

كما واصلت قوات الاحتلال فرض القيود المشددة على دخول المصلين، من القدس والأراضي المحتلة عام 1948 والتضييق عليهم.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/285707

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