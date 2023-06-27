الاحتلال يكشف عن استعداده لعملية عسكرية في جنين

كشفت مواقع عبرية عن أن جيش الاحتلال بصدد القيام بعملية محدودة في جنين، وأنها باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى سيما بعد إطلاق صاروخين من المدينة باتجاه مستوطنة جلبوع القريبة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت لعبرية: إن العملية العسكرية المحدودة في شمال الضفة وخاصة في جنين، نوقشت مرة أخرى ووضعت ضمن خطة جيش الاحتلال على أن تتطور لمرحلة (سور واقي2)، بحيث تصل قوات الجيش إلى مناطق مستهدفة لمدة تصل 48 ساعة.

وأفاد مسؤولون في جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أنه بعد إطلاق الصاروخ من جنين: "قد تكون هناك عملية محدودة".

وتعالت الأصوات في تل أبيب أخيراً، بضرورة شن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، عقب صاروخي جنين، وتزايد وتيرة العمليات الفدائية في الضفة والتي كان آخرها عملية عيلي التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين.