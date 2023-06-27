السعودية: عدد حجاج هذا العام بلغ 1.8 مليون حاج

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغ (1,845,045) حاجًّا.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن 1,660,915 حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184,130 حاجًّا من مواطنين ومقيمين.

وبيَّنت أن عدد الحجاج الذكور بلغ 969,694 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من 875,351 حاجَّةً.

وأوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ ما نسبته 21 ٪، أما حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت نسبتهم 63.5 ٪.

وأشارت إلى أن نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية بلغت، 13.4 ٪، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 2.1 ٪.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة بلغ 7 دول، مؤكدة أنه تم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع شروق شمس اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من ذي الحجة، أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، وذلك بعد قضائهم يوم التروية في مشعر منى بمكة المكرمة أمس الاثنين.

ويُقام موسم الحجّ هذا العام بدون أي قيود لناحية أعداد الحجاج أو أعمارهم، بعد ثلاثة أعوام من تنظيم حج محدود على خلفية تفشي جائحة "كورونا".

وعادةً ما يكون الحجّ أحد أكبر التجمّعات الدينيّة السنويّة في العالم، وهو من بين أركان الإسلام الخمسة، ويتوجّب على كلّ مسلم قادر على تأديته أن يقوم به مرّةً واحدة على الأقلّ.