الاحتلال يعتقل طفلا على حاجز شعفاط

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرئيلي)، مساء اليوم، الأربعاء، طفلا يبلغ من العمر 12 عامًا، على حاجز مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، بزعم حيازته سكينا.

وادعت شرطة الاحتلال، في بيان، أن مشتبها به (12 عامًا)، من سكان القدس الشرقية، تقدم سيرًا على الأقدام باتجاه قوات الأمن التي كانت تعمل على حاجز شعفاط، ممسكًا بيده سكينًا".

وأضافت أن قوات الأمن لاحظت المشتبه به وهو يقترب منهم وبيده سكين مسحوبة، وبعد أن بدأوا بتنفيذ إجراءات اعتقال مشتبه به (دون إطلاق نار) ألقى المشتبه به السكين من يديه".

وتابعت "أوقف المقاتلون المشتبه به عند الحاجز وضبطوا السكين". وقالت إن المزيد من عناصر شرطة الاحتلال وصلوا إلى الحاجز وشرعوا بالتحقيق في ملابسات الواقعة.

وأوردت شرطة الاحتلال صورة سكين فاكهة ادعت أنها كانت بحوزة الطفل.