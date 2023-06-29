قتيلان باشتباك مسلح أمام القنصلية الأمريكية في جدة بالسعودية

أعلنت السلطات السعودية مساء الأربعاء، مقتل شخصين خلال هجوم أعقبه اشتباك مسلح أمام القنصلية الأمريكية في مدينة جدة.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة 6:45 مساء، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة، وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف.

وأضافت أنه نتج عن تبادل النار مقتله. كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأمنية لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت القنصلية الأمريكية في جدة، تعرضت صيف العام 2016 إلى محاولة تفجير، حيث قام شخص يرتدي حزام ناسف يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة بمحاولة التسلل إلى القنصلية، عن طريق مواقف السيارات لمستشفى سليمان الفقيه وعند اعتراضه من قبل أفراد الأمن الدبلوماسي قام بتفجير نفسه.

وفي كانون أول/ ديسمبر 2004 حاولت خلية تابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الهجوم على القنصلية الأمريكية بجدة واقتحامها.

وفي أيار/ مايو 2006 قام مسلح بإطلاق النار باتجاه مبنى القنصلية قبل أن يقبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.