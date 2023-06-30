قلق (إسرائيلي) إزاء التغيير بمفهوم الدفاع الجوي لـحزب الله

قالت صحيفة معاريف العبرية اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال يتابع بقلق ما وصفه "بتغيير كبير في مفهوم الدفاع الجوي لدى حزب الله في لبنان"، وذلك في أعقاب مضاعفة حزب الله كمية منظومات الدفاع الجوي التي بحوزته.

واعتبر جيش الاحتلال قرار حزب الله بتقييد سلاح الجو (الإسرائيلي) بواسطة منظومات دفاع جوي روسية متوفرة، من طراز SA8 و SA22هو "تغيير جوهري في مفهوم حزب الله الإستراتيجي"، بحسب معاريف.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات (الإسرائيلية) تشير إلى أن حزب الله ضاعف كمية منظومات الدفاع الجوي بحوزته خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتةً إلى أن هذه المنظومات الدفاعية تستند بالأساس إلى أنظمة إيرانية حديثة.

وفي السياق، تطرقت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال طرح مقترحًا على المستوى السياسي بشن ضربة استباقية ضد أنظمة الدفاع الجوي الموجودة لدى حزب الله، لكن نتنياهو امتنع عن الموافقة على العملية خشية رد فعل حزب الله.

وتعتبر سلطات الاحتلال أن مهاجمة طائرة مسيرة (إسرائيلية)، في آب/أغسطس 2019، لمنشأة في بناية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل حزب الله، شكلت نقطة التحول في إستراتيجية الأخير، حيث بدأ نصر الله حينها في إسقاط مسيرات (إسرائيلية).

ونفذ حزب الله هذا التهديد بعد شهرين، عندما أطلق صاروخا من طراز SA8 باتجاه طائرة (إسرائيلية) من دون طيار من طراز "هرمس 450"، كانت في مهمة جمع معلومات استخباراتية، إلا أن الصاروخ أخطأ الهدف.

وينظر جيش الاحتلال إلى هذا الحدث على أنه بالغ الأهمية حيال المستقبل، وأنه حفّز نصر الله على إظهار قدرات ميدانية أخرى، حيث تلاها ثلاث محاولات من جانب حزب الله لإسقاط طائرات (إسرائيلية) من دون طيار.