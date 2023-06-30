الشيخ سرندح: الأقصى جنة أهل بيت المقدس ولا مكان لغير المسلمين فيه

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 40 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأدت المرابطات المبعدات عن الأقصى الصلاة قرب باب الأسباط، بعد أن منعهن الاحتلال من دخول المسجد المبارك.

خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب الأقصى الشيخ محمد سرندح، أن الأقصى لا يخضع للمساومة، وهو جنة أهل بيت المقدس فوق الأرض وتحت الأرض، ولا يخضع إلا للقرارات التي صدرت من الله عز وجل.

وشدد الشيخ سرندح على أنه لا مكان في الأقصى لغير المسلمين، يدخله المرابطون من أهل بيت المقدس وخارجها وقتما أرادوا.

وحذر خطيب الأقصى من خطط ممنهجة لزلزلة التعليم في القدس، منبهاً إلى مسؤولية أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وما يتلقونه من مناهج.