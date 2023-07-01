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تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو

الرسالة نت - وكالات

انخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 5.5% في يونيو/ حزيران الجاري، من 6.1% في الشهر الماضي.

ورجحت تقديرات صادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، انخفاض التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 5.5% نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 6.1% في مايو/ أيار الماضي.

وفي وقت سابق، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن شرق وجنوب شرق أوروبا يواجهان ندوبا اقتصادية عميقة وتضخما مرتفعا إلى جانب ضعف معدلات النمو.

وتشير التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي لعام 2024 للمنطقة، باستثناء بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، إلى أن معدلات النمو أقل بنسبة 3.5% مما كان يتوقع أن يشهده الصندوق، قبل الوباء مباشرة في عام 2020.

وشبهت جورجيفا الوضع الحالي باستقطاع 50 مليار يورو من جيوب الناس، خلال هذه السنوات الخمس، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو لا يزالان يمثلان تحديين رئيسيين للمنطقة.

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