شاهد| كيف اقتحم الاحتلال مخيم جنين وبماذا استقبلته المقاومة؟

ما زالت جنين في صدارة المدن الفلسطينية الباسلة، بمخيمها الذي يعتبر شوكة في حلق العدو الصهيوني، تسطر أروع وأعظم الأمثلة على التضحية والفداء والدفاع عن الأرض والعرض والقضية.

ومنذ منتصف الليلة الماضية، شن الاحتلال (الإسرائيلي) عدوانا واسعا على جنين ومخيمها، استشهد خلاله 4 فلسطينيين وأصيب 25 بينهم 7 في حالة خطرة، ويشارك في العدوان نحو ألف جندي وعشرات الآليات المدرعة والمروحيات العسكرية.



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وأطلقت مروحيات الاحتلال عددا كبيرا من الصواريخ على منازل ومبان داخل المخيم، بينما شرعت جرافات عسكرية ضخمة بتجريف مداخل المخيم، بينما تصدى المقاومون للقوات بتفجير العبوات وإطلاق النار الكثيف، وأكدت مصادر في المقاومة إصابة عدد من الآليات بشكل مباشر.

وتعتبر هذه العملية العسكرية هي الكبرى في جنين منذ عملية ما يسمى (السور الواقي) عام 2002، كما أفادت وسائل إعلام (إسرائيلية) بأن هذه العملية تم الخطيط لها منذ عام.

ونشر جيش العدو صورا خاصة للعملية التي أطلق عليها اسم "بيت وحديقة" المستمرة في مدينة جنين ومخيمها.

وتظهر الصور الجنود (الإسرائيليين) داخل المركبات العسكرية قبيل تنفيذ العملية، وأثناء عملية الاقتحام، إضافة لاقتحام ومهاجمة منازل في مدينة جنين.