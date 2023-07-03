جنين كاسرة الامواج ومقبرة الغزاة

ليس مستبعدا ان يقوم الاحتلال بشن هجوم عسكري كبير على جنين محاولا كسر ارادة مقاوميها . وهو يدرك ان جنين لن تنكسر بل هي كاسرة الامواج . أمواج الاحتلال وأعوانه. أمواج الاغتيالات . والاعتقالات. وتشويه صورة المقاومة . ففشل الاحتلال وفشلت عمليته كاسر الامواج على مدخل جنين ومخيمها.

ثم اساءت جنين وجه الاحتلال حين فجرت دباباته وعملت على تعطيل طائراته المسيرة واسقطتها . واوقعت قي صفوف جنوده قتلي وجرحي . وعاد يجر اذيال الخيبة والعار جيش يتلقي ضربات موجعة علي ايدي شباب لم يتخرجوا من كليات عسكرية ولم يتدربوا الا بشوارع جنين . انها العزيمة والإرادة .انها الشهادة التي بايع عليها عشرات الشباب .

فالاختبار الحقيقي للاحتلال اليوم في شوراع جنين وحاراتها وازقتها ومخيمها . لن يكسر ارادة المقاومة فهي متماسكة قوية .

كما سيري العدو ان الحاضنة الشعبية للمقاومة في جنين ومخيمها ستدهشه وستعمل على احتضان ابناؤها المقاتلين المدافعين عن كرامة شعبنا وعن معقل مهم من معاقل المقاومة.

كل خطط الاحتلال لكسر نهج المقاومة فشلت وستفشل اليوم في جنين وسينتصر رجال جنين على دبابات وجرافات وطائرات الاحتلال.

يريد نتنياهو الهروب للأمام والخروج من مشاكله السياسية بالانتقام من شعبنا ومن جنين لانها اساءت وجهه فهو يريد الانتقام منها لكن دافعه الهروب من مشاكله ولكنه سيسقط وستنتصر المقاومة في جنين وفي كل مدن الضفة

إقبال الاحتلال على استخدام الطائرات الحربية وطيران الاستطلاع ودبابات يدلل على الخوف الشديد من المقاومة ثم يدلل على ان الاحتلال يخطط لشى مخفي قد يستمر في عدوانه عدة ايام .

اكثر من الف جندي مدججين بسلاح وطيران وجرافات ودبابات واقمار تجسسية وغيرها . فإن هذا الحشد الكبير لن يخيف جنين ورجالها بل سيعزز فرصة قتل اكبر عدد منهم وتحطيم دبابات الاحتلال

الساعات القادمة ستحمل بشريات بأمر الله حفظ الله جنين ورجالها