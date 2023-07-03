مقال: قراءة ميدانية أمنية في أحداث جنين 

قبل العملية ...

قبل بدء العملية تلقت قوات الاحتلال عدة ضربات مؤلمة من جنين ومقاوميها ما بيت قتيل وجريح واعطاب آليات واسقاط مسيرات كانت دافعا لقوات الاحتلال باتخاذ قرار بشن عملية عسكرية ضرورية. ولاح في الافق. الكثير من المعلومات التي أشارت الي نية الاحتلال بشن عملية عسكرية .تلا ذلك فترة هدوء ميداني عملياتي توقف على استنزاف رجال المقاومة والمراوغة تارة واقتحام محدود تارة. واعتقال لمطاردين. وتشديد إجراءات أمنية. كل ذلك كان ينذر بنية الاحتلال الغدر والمباغتة حتي يستعيد قوة ردع متهالكة ...

ميدانيا وعملياتيا..

عدد كبير من جيش الاحتلال في عملية الاقتحام . اكثر من الف جندي وضابط . عدد كبير من وحدات النخبة والكتائب العاملة في مناطق الضفة المحتلة . عدد من الفنين والمهندسين والمتخصصين في وحدات الهندسة والدروع والسايير والمسيرات وغيرها

في المقابل عدة شبان من فصائل المقاومة غير مدربين ولا مسلحين الا بسلاح خفيف وعبوات محدودة

الهدف من العملية ..

اولا/ استهداف جنين بكاملها كحاضنة للعمل المقاوم في الضفة حتي أصبحت جنين أيقونة المقاومة والتحدي والصمود الفلسطيني .

ثانيا/ استهداف رجال المقاومة كحالة وظاهرة عمل مقاوم ملهم للعديد من شباب الضفة والداخل والقضاء عليهم ..

ثالثا/ الهروب من استحاق قضائي لحكومة الاحتلال بأفتعال أزمات يقفز من خلالها نتنياهو للأمام حتي يضع المعارضة في خانة الاصطفاف مع الحكومة في ظل قيامها بعمليات كبيرة..

رابعا/ القيام باستمرار بحالة الاستفراد بالعمل الفلسطيني المقاوم فهو يريد تثبيت قواعد اشتباك جديدة فتارة مع جنين واخري مع نابلس .واخري مع طولكرم واخري مع غزة. ثم مع حماس ثم الجهاد فقد عمل الاحتلال على تثبيت ذلك حتي اللحظة .

خامسا/ كذلك يسعي الاحتلال من وراء هذه العملية اختبار مفهوم وحدة الساحات ومحور المقاومة فهو يستنزف هذا المفهوم حتي يقوم بكي وعي العمل المقاوم الجمعي ....

نتائج محتملة للعملية ..

اولا/ استهداف عدد كبير من رجال المقاومة وقد يصل الي اعتقال بعضهم .

ثانيا/ زيادة ضغط وهو اسلوب يمارسه من فترة كاسلوب عملياتي ضد جنين وكل محتوياتها الاجتماعية والاقتصادية والنضالية...

ثالثا/ سيكون الاحتلال حريص علي الا يعود بقتلي من جنوده ليسجل انتصارا وهميا لدي شعبه. او تسجيل اي نقطة لصالح المقاومة تزيد من رصيدها

رابعا/ ستشتعل مناطق شمال الضفة بعد هذه العملية ويزيد العمل المقاوم وتسجيل عمليات مؤلمة في عمق الاحتلال مما يجعل الاحتلال يعيد حساباته الف مرة في اجتياح جنين او غيرها.

خامسا/ يريد الاحتلال تبريد منطقة شمال الضفة من خلال هذه العملية ويريد الحصول علي تعهدات بعودة عمل السلطة من جديد وبقوة في جنين وشمال الضفة .