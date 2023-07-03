الهندي: كل الخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن كل الخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات، وهناك تقييم يتم ساعة بساعة لما يجري في جنين.

وأكدّ الهندي في تصريحات للجزيرة، إن هناك تقييم دائم لدى المقاومة بأذرعها كافة وهي متوافقة وعلى توافق تام في قراءة الأحداث ومتابعتها.

وشددّ الهندي على استمرار المقاومة وتصاعدها، وأنها لن تتوقف مهما فعل الكيان، ومهما كان الثمن.

وأضاف: "هذه حرب مفتوحة، وهناك موقف فلسطيني موحد للتصدي لهذه الجرائم".

وتابع الهندي: "نحن لا نقول إننا سننتصر على الاحتلال؛ لكننا نؤكد أن المقاومة لم ولن ترتدع، وهي قادرة بالدفاع عن شعبها".

ولا تزال قوى المقاومة تواصل الدفاع عن مخيم جنين في اجتياح هو الأكبر من العام 2002، وارتقى 8 شهداء خلال العدوان الصهيوني المتواصل منذ فجر اليوم.