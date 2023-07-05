الاحتلال يُخطر 6 منشآت بوقف العمل جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل في ستة منازل وشبكة مياه، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي أبو شبان، في قرية أم لصفة، التابعة لبلدة خلة المية شرق يطا، وأخطرت بوقف العمل في ستة منازل قيد الإنشاء.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أخطرت قوات بوقف العمل في شبكة مياه تخدم حي أبو شبان في القرية.

وارتكب جيش الاحتلال ومستوطنوه 492 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية والقدس، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، تراوحت بين اعتداء مباشر، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.