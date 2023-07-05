آبل تزيد سعة بطاريات هواتف آيفون 15

تنوي شركة آبل زيادة سعة البطاريات التي سوف تُستخدم في سلسلة هواتف آيفون 15 التي ستطرحها لاحقًا هذا العام، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة في شركة فوكسكون التي تتولى مهمة إنتاج هواتف آيفون لصالح آبل.

وبحسب المعلومات المنشورة، فسوف تزيد سعة البطاريات في هواتف آيفون القادمة بنسب متفاوتة تصل إلى 18% في إصدار آيفون 15، و14% في إصداري آيفون 15 بلس وآيفون 15 برو، و12% في إصدار برو ماكس.

وبفرض صحة تلك المعلومات، فإن هاتف آيفون 15 بلس سيكون الإصدار الأكبر من ناحية سعة البطارية، يليه إصدار برو ماكس بفارق ضئيل، ثم الإصدار القياسي بفارق يبلغ 1000 ميلي أمبير تقريبًا، بينما سيحمل إصدار برو أقل سعة للبطارية.

وأفادت تقارير أخرى سابقة بأن آبل قد تزيد سُمك هواتف آيفون 15 هذا العام، لتتيح مساحة داخلية أكبر فيها لزيادة أحجام البطاريات.

ويتوقع أن تُجري آبل تحسينات في معالجات A16 و A17 التي سوف تُستخدم في هواتف آيفون 15، مما قد يطيل أيضًا من عمر البطارية فيها.

وفي سياقٍ متصل، ذكر موقع ITHome أن آبل قد ترفع سعة التخزين الأساسية في إصدارات آيفون 15 برو وبرو ماكس لتبدأ من 256 جيجابايت، بينما ستُبقي سعة التخزين المبدئية في الإصدارات الأساسية كما هي.

حيث ستبدأ من 128 جيجابايت في إطار استراتيجية تتبعها آبل منذ سنوات لتوسيع الفوارق بين إصدارات آيفون برو والإصدارات الأخرى الأقل ثمنًا.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن سلسلة هواتف آيفون 15 في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما ستُطرح في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري.