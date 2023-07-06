محكمة (إسرائيلية) تبرئ شرطي الاحتلال قاتل الشهيد إياد الحلاق

أصدرت المحكمة المركزية في القدس اليوم قرار براءة بحق شرطي الاحتلال (الإسرائيلي) المتهم بإطلاق النار على الشهيد إياد الحلاق في القدس المحتلة قبل سنوات.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المحكمة برأت الشرطي من تهمة القتل الغير مسئول، حيث بررت القاضية "حنا لومب" تبرئته بأنها قبلت ادعاءه بالقيام بإطلاق النار في ظل ظروف أمنية معقدة.

وادعت المحكمة أن الشرطي أخطأ التقدير باعتقاده بأن الشهيد الحلاق ينوي تنفيذ عملية وانه لم يكن يعلم بأن الحلاق كان يعاني من اضطرابات نفسية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما صرخ والد الحلاق في الجلسة تجاه الشرطي بعبارات "أنت قاتل، لا يوجد عدل للعرب بل فقط لليهود"، بينما صرخت والدته قائلة "الخزي والعار، جميعكم مخربون وابني تحت التراب".

فيما يدور الحديث عن جريمة القتل التي نفذها أحد عناصر الشرطة في البلدة القديمة من القدس في أيار من العام 2020 حيث لاحق الشرطي الشهيد الحلاق وهو في طريقه لمؤسسة تعليمية خاصة يدرس بها وأطلق النار تجاهه بعدة رصاصات دون حمله لأي سلاح أو سكين.

فيما ادعت شرطة الاحتلال أن كاميرا المراقبة بمكان الحدث كانت معطلة ولم تحضر تسجيلات بهذا الخصوص.

بدوره، رحب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بقرار المحكمة تبرئة الشرطي من جريمة قتل الشهيد الحلاق، قائلاً إنها "رسالة لعناصر الشرطة بأن لديهم كل الدعم في أداء مهامهم".

أما قائد شرطة ما يسمى "حرس الحدود" - أمير كوهن - المسئول عن الشرطي المذكور فقد رحب بقرار المحكمة ووافق على طلب الشرطي بالالتحاق بدورة ضباط قريباً.

المصدر: وكالة صفا