حماس برفح تنظم وقفة نصرةً للأقصى وابتهاجاً بانتصار مخيم جنين

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس في محلية الشمالية "أ" بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة ظهر اليوم الجمعة، وقفة جماهيرية حاشدة نصرةً للمسجد الأقصى، وابتهاجاً بانتصار مخيم جنين.

وشارك في الوقفة التي أقيمت أمام مسجد الفاروق، قيادة حركة حماس بالمنطقة، والعشرات من الجماهير، رافعين لافتات كتب عليها: " من رفح تحية لجنين الأبية، وجنين قلعة الشهداء".

وقال الشيخ موسي زعرب خلال كلمة له: "أننا سنبقى سنداً ودعماً للمرابطين في المسجد الأقصى والمقاومين، مؤكدًا على أننا شعبٌ واحد والحدود والسدود لا تفتّ في عضدنا فأرضنا واحدة وشعبنا موحد في مواجهة الاحتلال.

وأضاف إن ما نراه من انتفاضة وغضب للشباب والنساء والرجال لمقدساتنا، هو دليل على أن الانتصار والتحرير قادم.

ووجه زعرب رسالة من رفح الصمود إلى أبطال جنين أن دمائكم دمائنا، وأرواحكم أرواحنا، وأن تنتفضوا إلى تحرير المسجد الأقصى، والدفاع عن شرف الأمة.