22 قتيلاً في قصف جوي بالسودان

قتل 22 شخصا في قصف جوي نفذه الجيش السوداني على مدينة أم درمان غرب الخرطوم؛ حسبما أفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت.

وأعلن الجيش السوداني أنه نفذ "عملية نوعية" في أم درمان، أسفرت عن مقتل 20 من المتمردين وتدمير آليات قتالية؛ وفقا لما جاء في بيان مقتضب له.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، في العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاشتباكات اندلعت جنوبي العاصمة الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وسط تحليق للطيران الحربي، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

وأكدت أن مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، شهدت اشتباكات عنيفة، مع تحليق للطيران الحربي وسماع أصوات المدافع، فيما شهدت مدينة أم درمان شهدت قتالا بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع اقترابها من شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.