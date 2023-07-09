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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال ومداهمات واسعة في الضفة

الرسالة نت- الضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قلقيلية، تزامناً مع مداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وخلال المواجهات التي اندلعت في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الحي، أحدهم بالرصاص الحي في البطن واليد، واثنان بشظايا رصاص حي في الرأس، والرابع بشظايا رصاص حي في اليد، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة مواطن مسن يبلغ من العمر (60 عاما) بالرصاص الحي في البطن واليد، ووصفت جراحه بالمتوسطة، خلال عدوان الاحتلال على المواطنين في بلدة كفر قدوم.

في غضون ذلك، شهدت مناطق عدة بالضفة الغربية مداهمات لجيش الاحتلال، بينها اقتحام جنود الاحتلال محيط جامعة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة بلدة العوجا شمال أريحا، واستهدفت منازل الفلسطينيين بقنابل الصوت والغاز، بينما داهم جنود الاحتلال منزلاً في منطقة شارع عصيرة بنابلس.

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