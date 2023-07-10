إصابتان بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

أُصيب مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم الاثنين، بجراح "متوسطة لخطيرة"، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة جديدة ارتُكبت في مدينة أم الفحم، بالداخل الفلسطيني المحتل 1948.

وذكرت مصادر محلية، أن مجهولين أطلقوا النار على شخصين في أم الفحم، ما أسفر عن إصابتهما بجراح متوسطة الخطورة. مبينة أن طاقمًا طبيًا وصل إلى مكان الجريمة، وقدم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهما للمشفى، لاستكمال تلقّي العلاج.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قتل الشاب محمد أشرف جبارين (24 عامًا)، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين، في منطقة العيون بمدينة أم الفحم.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل 48، منذ مطلع العام 2023 ولغاية الآن، إلى 109 قتلى خلال نصف عام لتتساوى مع حصيلة ضحايا العام الماضي، بينما وُثّق عام 2021 أكثر من 111 جريمة قتل.