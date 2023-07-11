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شاهد| تيك توك يتسبب بوفاة 4 أشخاص بولاية أمريكية

تيك توك يتسبب بوفاة 4 أشخاص بولاية أمريكية
تيك توك يتسبب بوفاة 4 أشخاص بولاية أمريكية

الرسالة نت

شهدت منصة "تيك توك" انتشار تحدٍ قاتل أودى بحياة 4 أشخاص على الأقل في ولاية ألاباما الأمريكية.

في تحدٍ شائع ، يقفز شخص من مركب مائي بسرعة عالية ، ويكسر رقبته ويغرق على الفور.

قال الكابتن جيم دينيس من فريق الإنقاذ تشايلدرسبرج: "السرعة العالية للقارب في المياه الساكنة ستجعل القفز يبدو وكأنه اصطدام بالخرسانة".

ووثقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وفاة 4 أشخاص في تحدي "القفز من فوق القارب".

وكان من بين الضحايا رجل غرق في نهر كوسا بينما كانت زوجته وأطفاله يراقبونه أثناء وجودهم على متن القارب.

يقول دينيس: "إذا كان الشخص الذي يقفز من قارب متحرك لا يحمي رقبته ورأسه ، فقد يصاب بالشلل الدائم إذا لم يمت على الفور".

 

المصدر: الجزيرة مباشر

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