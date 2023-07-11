حماس: إخلاء الاحتلال منزل عائلة (صب لبن) جريمة تطهير عرقي

اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن إخلاء سلطات الاحتلال لمنزل عائلة "صب لبن" في مدينة القدس المحتلة وتسليمه للمستوطنين، تصعيد لجريمة التطهير العرقي ضد شعبنا في المدينة المحتلة.

ولفت قاسم، اليوم الثلاثاء إلى أن هذه الجريمة جزء من الحرب الصهيونية على الهوية العربية للقدس، وامتداد للحرب الدينية على مقدساتنا، وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وطالب الناطق باسم حركة حماس المجتمع والمؤسسات الدولية بموقف واضح وعملي من جريمة التهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أهلنا في القدس، وعدم الاكتفاء بالإدانة الإعلامية.