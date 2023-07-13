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ارتفاع إضافي على درجات الحرارة.. هذه آخر مستجدات موجة الحرارة!

الرسالة نت - غزة

لا يزال يشهد طقس فلسطين، درجات حرارة مرتفعة نسبيًا، ضمن الموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ وسط الأسبوع الجاري، وسط توقعات بزيادة ارتفاع الحرارة يوم غدٍ الجمعة.

وقال الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، إنه يتوقع ارتفاع إضافة على درجات الحرارة.

وأوضح "العلامي" في تصريح له عبر صفحته في فيسبوك، أن الارتفاع المتوقعة سيكون فيما تبقى من اليوم وغدًا الجمعة.

وبيّن أن الموجة الحارة سوف تبلغ ذروتها يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، فإن الجو يكون هذه الليلة حار في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة، إلى متعدل السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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