خطيب الأقصى يدعو لوقف جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 35 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة، أهالي الداخل المحتل لوقف جرائم القتل، والالتزام بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بأن دم المسلم على المسلم حرام.

وأكد الشيخ نواهضة أن النصر سيبقى حليفنا وأن المستقبل لقرآننا، داعياً للتحرر من الخوف والحزن رغم المحن والنكبات.

وشدد نواهضة على أن فلسطين ستبقى عصية على المحتلين، وسيبقى شعبها صامد ثابتاً متجذراً فيها.

وأَضاف خطيب الأقصى أن قدسنا ومقدساتنا وقرانا مرت بأحداث جسام وجراحات دامية تمثلت بالاجتياحات المسعورة، والاعتقالات اللاإنسانية لشبابنا ونسائنا وأطفالنا والاعدامات الميدانية والحصار ومصادرة والأراضي لإقامة المستوطنات وقلع الأشجار أو حرقها وهدم والبيوت أو الاستيلاء عليها بغير وجه حق.