بدران يعزي الجبهة الشعبية بوفاة المناضل نايف أبو السعود

تقدم رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعضو المكتب السياسي حسام بدران، بالتعزية إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وآل أبو السعود في الوطن والشتات بوفاة الأسير المحرر نايف أبو السعود.

كما تقدم بدران بخالص التعازي والمواساة من عموم عائلة الفقيد الراحل، وشقيقه الرفيق الأسير المحرر أحمد أبو السعود عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية.

وأشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس بمناقب المناضل الراحل أبو السعود ومسيرته الوطنية ونضاله الطويل وتضحياته بسنوات عمره في سجون الاحتلال الصهيوني.

وسأل بدران الله تعالى للفقيد أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه وذويه الصبر والسلوان.