السلطة تشن حملة اعتقالات لمطاردين من الجهاد وكتائب الأقصى بجنين

شنت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اليوم الأحد حملة مداهمات لمنازل المواطنين شملت اعتقالات واسعة استهدفت كوادر حركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة

وأفادت مصادر خاصة بوكالة "صفا" بأن أجهزة أمن السلطة وبلباس مدني اعتقلت كلاً من: عيد محمد حمامرة (28 عاماً) ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً) ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً)، وبعضهم مطاردين لقوات الاحتلال ومتهمين بعضويتهم في كتيبة جبع وكتائب شهداء الأقصى.

وقد رفضت كتائب شهداء الأقصى - مجموعات الشهيد أمجد الفاخوري في بيان لها هذه الحملة ضد المطاردين لقوات الاحتلال.

وقالت "نرفض وبشكل جازم وقطعي ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات اعتقال بعد منتصف الليل، وذلك حفاظا على سلامة أطفالنا وكبار السن والنساء".

وأضافت "سنعمل على محاربة كل من تسول له نفسه من أبناء الأجهزة الأمنية بالإساءة لأي بيت أو شخص في بلدتنا جبع، وسنكون في اللجنة التنظيمية حائط الصد وسنرد بكل قوة وبأي وسيلة نراها مناسبة، وسنطالب بلجان تحقيق من قبل أصحاب القرار تعمل على متابعة هذه الأمور وبجدية".