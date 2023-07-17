نتنياهو يهاجم رافضي الخدمة العسكرية في صفوف الجيش

هاجم رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو، احتجاجات الجنود والضباط الاحتياط (الإسرائيليين)ورفضهم تأدية الخدمة العسكرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تهديد للحكومة.

جاء ذلك في ظل توالي إعلان جنود وضباط احتياط، خاصة في سلاح الجو، رفض تأدية الخدمة العسكرية احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وقال رئيس الحكومة (الإسرائيلية)بنيامين نتنياهو، "من المستحيل أن تكون هناك مجموعة في الجيش تهدد الحكومة المنتخبة (...) إن رفض تأدية الخدمة العسكرية هو عمل ضد الديمقراطية والقانون".

وأضاف نتنياهو، أن في الدول الديمقراطية يخضع الجيش للحكومة وليس العكس، بينما في الأنظمة العسكرية تخضع الحكومة للجيش، أو بشكل أدق لمجموعة داخل الجيش. هذا هو الاختلاف الجوهري بين النظم الديمقراطية والأنظمة العسكرية".

واعتبر، أن رفض تأدية الخدمة العسكرية الاحتياطية "يُشهل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين الإسرائيليين، ويقوض الردع ضد أعدائنا، الذين يمكن إغراؤهم بسهولة بأعمال عدوانية ضدنا

وتلقى نتنياهو انتقادات من الصحافة (الإسرائيلية)في الأيام الماضية، إذ اعتبروا أنه لا يُبالي بالوضع الخطير المحدق بقوات الاحتياط وسلاح الجو، ويصر على مواصلة تنفيذ التعديلات القضائية رغم الاحتجاجات الكبيرة في الجيش.