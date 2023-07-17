مختص مقدسي للرسالة: الاحتلال منع 27 مشروع لترميم الأقصى

كشف عضو لجنة أمناء الأقصى فخري أبو دياب، عن منع الاحتلال لـ27 مشروع يستهدف ترميم المسجد الأقصى.

وقال أبو دياب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "إنّ الاحتلال أوقف 27 مشروع، مشيرا إلى أن الإعمار توقف بشكل كامل في المسجد.

وأوضح أن الأوقاف لا تستطيع التدخل ولا حتى السماح لها بالحصول على إذن لإصلاح أي اعطاب داخل المسجد.

وأضاف: "الاحتلال سحب الصلاحيات كافة من دائرة الأوقاف وفرّغ الوصاية الأردنية من مضمونها".

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وبيّن أبو دياب أنّ الاحتلال لم يوافق مسبقًا على أعمال ترميم ضخمة ورسمية تقدمت منها دول عربية كالأردن والمغرب وغيرها، وسمح فقط التبرع بسجاد المسجد وثلاجات المياه.

ورأى أن الهدف من وراء هذه الإجراءات هو الوصول لمرحلة هدم للأقصى بشكل يبدو طبيعي، "الاحتلال يدفع بكل الظروف لوضع الأقصى في محط الهدم أمام أي ظاهرة مفتعلة أو طبيعة".

يواصل الاحتلال لليوم السادس عشر تواليًا، منع لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من ترميم وإعمار الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد هدّدت جميع موظفي دائرة الأوقاف حال بدئهم في ترميم الأقصى والبدء بمشاريع الإعمار.

وتشمل المشاريع إصلاح تمديدات للمياه، وسطح المسجد الأقصى، وتبديل قبة الرصاص، وإصلاح أرضية المسجد، وفيما يحتاج المسجد لصيانة مستمرة بحرية كاملة، دون تدخل أو قيود من الاحتلال.

وفي الثاني من يوليو2023، أصدر الاحتلال قرارًا بمنع موظفي لجنة الإعمار من العمل في جميع الأقسام داخل الأقصى.