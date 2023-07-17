في فصل الصيف.. كمية الماء التي يحتاجها طفلك!

تهتم الأمهات دومًا بطعام أطفالها الصغار، وتركز على الوجبات اللينة أكثر من الماء الذي يحتاجه جسم الطفل بشكل ضروري، لأنه يساعد على نمو الدماغ والعضلات، فما هي كمية الماء المناسبة للطفل من عمر 6 أشهر حتى 5 أعوام؟

تتكون أجسامنا بنسبة (45 – 65) % من الماء تقريبًا، الذي له دور كبير في صحة الأعضاء الداخلية والعظام والبشرة.

ويجب حصول الطفل من عمر (1-3) أعوام على نحو 5- 6 أكواب من الماء خلال اليوم، وتزيد هذه الكمية خلال ارتفاع درجات الحرارة كما هذه الأيام، وهذه الأكواب خاصة بالماء فقط وليس السوائل الأخرى كالعصائر الطبيعية والمشروبات الدافئة التي تهدئ المعدة؛ لأنها تزيد من نسبة السائل داخل الجسم، لكن لا تعوض نقص الماء.

وتحتاج أجسام بعض الأطفال الذين يعرفون بحركتهم النشطة إلى كمية ماء أكثير ليظل جسمه رطبًا، وينطبق ذلك أيضًا في حالة إذا أصيب الطفل بالبرد أو الإنفلونزا أو الإسهال؛ لأن هذه الأمراض تقلل من نسبة الماء في الجسم وبذلك تتضرر جميع الأجهزة الحيوية بدايةً من المخ.

ويلزم الطفل الذي يقل عن عمر عام إلى نحو كوب أو كوب ونصف يوميًا، وبعد بلوغ العام سيحتاج من (1- 4) كوب، وهذه الكمية مستمرة حتى بلوغه 24 شهرًا، ومن (2 – 5) أعوام يلزمه 5 أكواب من الماء، تُعطى له بشكل تدريجي لأن قدرة الطفل على البلع ضعيفة.

ويجب أن تحافظ الأم على كمية الماء في جسم طفلها وعلى رطوبته من خلال منحه سوائل أخرى، أبرزها العصائر الطازجة مثل: الرمان والبرتقال، ولكن يجب إعداد العصير دون سكر، الشوربة، فهي تفيد جسم الطفل وتساعد على ترطيبه وتغذيته في الوقت ذاته، ويجب أن يحصل عليها دافئة، إضافة إلى اللبن والحليب فهو من السوائل المفيدة لجسم الطفل، لكن يجب التأكد من أنه لا يعاني من حساسية اللاكتوز.