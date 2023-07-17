النائب حلايقة: الاعتقال السياسي بحق الطلبة إمعان في القمع ويجب إيقافه

قالت النائب سميرة حلايقة إن الاعتقالات السياسية بحق طلبة الجامعات في الضفة هو إمعان في قمع حرية الرأي والتعبير.

واعتبرت حلايقة أن اعتقال طلبة الجامعات سياسيًا فيه صد لمحاولات الشباب للتعبير عن آرائهم الرافضة للواقع المؤلم الذي يعيشونه بسبب ممارسات الاحتلال.

وأضافت أن الاعتقال السياسي يمثل الحلقة الأسوأ في تاريخ العلاقات الداخلية الفلسطينية، والوجه القبيح للمرحلة السياسية الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية، لافتة إلى أنه يمثل استجابة للضغوط المفروضة على القرار السياسي الداخلي.

ودعت السلطة إلى ضرورة إطلاق سراح هؤلاء الطلبة وإعطائهم المساحة الكافية للتعبير عن أنفسهم والسماح لهم ببناء مستقبلهم على أرضية صالحة.

واعتقلت أجهزة السلطة، أمس الأحد، الطالبين في كلية الطب البيطري في جامعة النجاح، أحمد علي عتيق من جنين، وصلاح عدنان عصفور من نابلس.

واختطفت أجهزة السلطة الطالب ومنسق الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل عمر زهور بسيارة مدنية من أمام بوابات الجامعة، ويذكر أنها اقتحمت منزله الشهر الماضي بصورة همجية في محاولة لاعتقاله.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن في سجن أريحا لليوم الـ29 على التوالي، والطالب في جامعة بيرزيت يحيى قاسم في سجن أريحا لليوم الـ35 على التوالي.

وصعدت أجهزة أمن السلطة في الأسابيع الأخيرة من حملتها، ضد طلبة الجامعات في الضفة الغربية واعتقل عدداً منهم على خلفية نشاطهم النقابي والطلابي.