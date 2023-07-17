بركة للرسالة: اعتقالات السلطة سيكون لها أثرًا سلبيا على حوارات القاهرة

أكدّ علي بركة عضو القيادة السياسية لحركة حماس – إقليم الخارج-، أن استمرار الاعتقالات السياسية يضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية، وسيكون لها تأثير سلبي على حوار القاهرة ولقاء الأمناء العامين الذي سيعقد في نهاية الشهر الجاري.

ودان بركة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، استمرار اعتقال السلطة الفلسطينية للمجاهدين، والمناضلين من أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وخصوصًا مجاهدي "كتائب شهداء الأقصى"، و"سرايا القدس"، و"كتائب عز الدين القسام".

وطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج عنهم فورًا، وإنهاء ملف الإعتقال السياسي، مضيفا: "يجب على السلطة الفلسطينية الإفراج عن المعتقلين قبل لقاء الأمناء العامين؛ كي يكون هناك خطوات إيجابية من جميع الأطراف لإنجاح هذا اللقاء.

وتابع بركة "الشعب الفلسطيني اليوم في مرحله تحرر وطني، ويجب أن تتوحد كل الجهود الفلسطينية في الانتفاضة والمقاومة، ولابد من رصِّ الصفوف، وانهاء هذا الملف لتتوحد كل الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وتقسيم المسجد الأقصى".

وشددّ على ضرورة بدء لقاءات القاهرة بترتيب البيت الفلسطيني وانهاء ملف الاعتقال السياسي، إذا كانت النية منها مقاومة الاحتلال ومواجهة حكومة نتنياهو.

وأكدّ بركة أن منفتحة على الفصائل الفلسطينية كافة؛ لتوحيد الصف الفلسطيني، ووضع استراتيجية فلسطينية واحدة لمواجهة الاحتلال، والدفاع عن أرضنا وشعبنا، ومقدساتنا.

وختم بالقول: " أمام هذا التعنت والاجرام الصهيوني لابد من توحيد الجهود الفلسطينية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة خصوصًا في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار الانتفاضة والمقاومة حتى نستعيد أرضنا كاملة".