المحامي فريد الأطرش يتلقى تهديدات بإسكات صوته

أعلن المحامي فريد الأطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جنوبي الضفة الغربية، تلقيه تهديدات بعد تفنيده لتصريحات الناطق باسم الأجهزة الأمنية بعدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها.

وقال المحامي "الأطرش" في تصريح نشره على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: وصلتني تهديدات مبطَّنة أن هنالك جهات من فوق ستسعى لإسكات صوتي بأي وسيلة".

وأضاف: "أتمنى أن لا يكون الحديث صحيحًا وإذا كان صحيحًا لكل حادثة حديث".

وتمارس أجهزة أمن السلطة حالة قمع بحق النشطاء من معارضيها في الرأي، والمتحدّثين عن حالات فسادها والمفندين لادَّعاءتها بشأن الحريات والاعتقالات السياسية.

واعتقلت مؤخرًا، الناشط والصحفي عقيل عووادة لتفرج عنه لاحقًا بعد الضغط الإعلامي الممارس، بعد تفنيده ادّعاءات المتحدث باسم الحكومة حول عدم وجود معتقلين سياسيين في الضفة الغربية.

ووصلت أجهزة أمن السلطة في بعض الحالات لقتل المعارضين لها والناشطين السياسيين، كما جرى مع الناشط نزار بنات.