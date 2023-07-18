موقع عبري يكشف عن صدام حاد وقع في مكتب نتنياهو

كشف موقع عبري، عن صدام حاد شهده مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بين وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير.

وبحسب الخبر الذي أورده موقع "واللا" العبري، فإن الصدام الذي حصل بين الوزيرين كان بشأن أوامر الاعتقال الإداريّ، التي يريد "بن غفير" أن يُمنح صلاحيات بإصدارها، فيما يعارض "غالانت" ذلك.

وأوضح الموقع العبري، بأن نقاشا مطوّلا قد دار بشأن مشروع قانون يريد بن غفير، اقتراحه والدفع به، والذي من شأنه أن يمنحه صلاحيات فيما يخصّ الاعتقالات الإدارية، بزعم التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي.

وخلال النقاش ذاته، أشارت نائب المستشارة القضائية، شارون آفيك، إلى وجود مشكلة في احتمال أن يصدر بن غفير أوامر اعتقال إداريّ، غير محدّدة المدّة.