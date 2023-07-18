أوكرانيا تقول إنها تصدت لمحاولات اختراق روسية شرق البلاد

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم -الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء- في حين ذكرت كييف أن موسكو شنت هجمات جوية خلال الليل على جنوب البلاد وشرقها.

وأوضحت الوزارة الروسية أن دفاعاتها الجوية والأنظمة المضادة الإلكترونية اعترضت 17 مسيرة وأسقطت 11 أخرى، خلال محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم جديد وصفته موسكو بالإرهابي على شبه جزيرة القرم، وأضافت الوزارة أن هجمات الطائرات المسيرة لم تسفر عن إصابات أو أضرار.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن حركة المرور استؤنفت في الاتجاهين على جانب مروري واحد على جسر القرم.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان القوات الأوكرانية استهدافها جسر القرم الإستراتيجي بزورقين مسيرين، مما ألحق أضرارا بالجسر وعطل حركة مرور السيارات.

وقد زادت وتيرة الهجمات بواسطة مسيّرات في القرم -الأسابيع الأخيرة- في وقت تشن فيه أوكرانيا هجوما مضادا على القوات الروسية.

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف بهذا الإجراء. وتؤكد كييف نيتها استعادة هذه المنطقة.

حشد روسي شرق أوكرانيا

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم قيادة العمليات الشرقية للقوات الأوكرانية سيرهي تشيرفاتي إن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي في محور ليمان وكوبيانسك بمقاطعتي خاركيف ودونيستك (شرق البلاد).

وأضاف تشيرفاتي أن هذه القوات تحاول اختراق دفاعات قوات بلاده التي تتصدى لها وتمنعها من التقدم.

ونقلت وكالة رويترز عن سلاح الجو الأوكراني قوله -في وقت مبكر اليوم- إن روسيا شنت هجمات جوية خلال الليل على جنوب البلاد وشرقها باستخدام طائرات مسيرة وربما صواريخ باليستية.

وأضاف سلاح الجو الأوكراني -عبر تطبيق تليغرام- أن ميناء أوديسا الجنوبي ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا ودنيبر وبيتروفسك تواجه تهديد هجمات الطائرات المسيرة الروسية.

وقال أيضا إن روسيا قد تستخدم أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبر وبيتروفسك وخاركيف وكيروفوهراد.

الجزيرة نت