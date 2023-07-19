إصابتان وأضرار مادية في عدوان (إسرائيلي) على سوريا

أصيب بعد منتصف الليل اليوم، عسكريين سوريين بجراح، جراء عدوان (إسرائيلي) جديد بالصواريخ، استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر أمني سوري في تصريح مقتضب، انه وفي "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وتابع "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ونقلت وسائل إعلام، عن مصدر أمني رفيع المستوى، إن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".

وأشار إلى أن "فرق الإطفاء والدفاع المدني ووحدات الهندسة توجهت على الفور إلى أحد المواقع لإحصاء الأضرار تمهيدا للإعلان عنها رسميا".

ويشن الاحتلال غارات على مواقع وأهداف في مناطق عدة في سوريا، فيما يكرر الاحتلال ادعاءاته على أنه سيواصل تصدّيه لما يصفه "محاولات إيران الرامية إلى التواجد العسكري في سوريا".

وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان (الإسرائيلي )عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.