أطباء باحتياط الجيش يعلنون وقف تطوعهم

أعلن 300 طبيب عسكري باحتياط الجيش ، اليوم الأربعاء وقف تطوعهم احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن 300 طبيب احتياط أبلغوا المسؤولين الطبيين، أنهم أنهوا تطوعهم للاحتياط إثر دفع تشريعات الإصلاح القانوني.

ونقلت الهيئة عن الدكتور أوري (إسرائيلي)، الذي خدم في الاحتياط لمدة 40 عامًا قوله، إن "إسرائيل" بدون سلطة قضائية قوية تعرض جنودها لواقع الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية.

ومن جهته قال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن الأطباء عقدوا مؤتمرا صحفيا خارج قاعدة "تل هشومير" العسكرية، للإعلان عن خطوتهم.

وأصدر المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رسائل، خلال الأسابيع الأخيرة، هددوا فيها بعدم الحضور إلى الخدمة الاحتياطية التطوعية احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.

وأعلن أكثر من 160 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي عن خطوة مماثلة، يوم أمس الثلاثاء، حسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المقرر أن يوقع عدد غير معروف من جنود الاحتياط أيضًا رسائل مماثلة خارج مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب في وقت لاحق الليلة، للإعلان عن تعليق عملهم الاحتياطي التطوعي، وفق المصدر ذاته.

وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر من 28 أسبوعا احتجاجات واسعة على مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، فيما تقول المعارضة إنها تحول البلاد إلى "ديكتاتورية".

وعلى الرغم من الاحتجاجات التي يشارك فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين، والتي أحدثت حالة من الجدل، إلّا أنّ حكومة بنيامين نتنياهو أكدت على مُضيّها في إقرار التشريعات.