موجات الحرارة تبلغ مستويات غير مسبوقة حول العالم

تواصل موجة الحر الشديد في الهيمنة على أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في حرائق غابات عنيفة خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في اليونان، حيث تسابق فرق الإطفاء الزمن لإخماد النيران.

وحذرت السلطات في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة والصين من مخاطر الحر على الصحة، داعية السكان إلى الإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر للشمس.

ويكافح مئات عناصر الإطفاء حرائق في أرخبيل الكناري وفي اليونان لإخماد النيران غرب أثينا وعلى جزيرة رودوس السياحية، وفق ما ذكره وزير أزمة المناخ والدفاع المدني فاسيليس كيكيلياس.

وفي حين ينتظر حلول موجة قيظ جديدة في اليونان بدءا من الخميس المقبل، مع حرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية الجمعة والسبت،

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني اليوناني، إن الحريق الرئيسي الذي يستمر لليوم الثالث على التوالي بالقرب من أثينا تحول إلى أزمة كبيرة.

وأشار إلى أن القوات الأجنبية التي وفرتها منظمة الحماية المدنية الأوروبية، بالإضافة إلى 4 طائرات وصلت إلى اليونان من إيطاليا وفرنسا؛ تساعد كلها في إخماد الحرائق.

وحذرت إدارة الأرصاد اليونانية من ارتفاع خطر اندلاع مزيد من الحرائق هذا الأسبوع، في وقت لم تتعاف فيه البلاد بعد من أول موجة ارتفاع حاد في درجات الحرارة في الصيف.

وفي إسبانيا، ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية أن الحرارة بلغت 45.3 درجة مئوية أمس الثلاثاء في فيغويريس في كتالونيا.

وفي جنوب فرنسا، سجلت مستويات قياسية، خاصة في منطقة الألب، والبيرينيه، وجزيرة كورسيكا، وفق ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية، فيما صنفت السلطات 13 محافظة ضمن لائحة الإنذار البرتقالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيها.

وفي مرسيليا سمحت السلطات المحلية بالدخول مجانا للمسابح ضمن إجراءات مواجهة موجة الحر.

وفي الصين، حطمت بكين مستوى قياسيا صامدا منذ 23 عاما مع تسجيل حرارة تفوق 35 درجة مئوية على مدى 27 يوما متتالية، حسب ما أفاد به خبراء الأرصاد الجوية.

وفي الولايات المتحدة، سجلت فينيكس عاصمة ولاية أريزونا مستوى قياسيا جديدا بعد 49 عاما مع حرارة تفوق أو تعادل 43.3 درجة مئوية على مدى 19 يوما متتالية، حسب مصلحة الأرصاد الجوية.