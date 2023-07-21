إعلام الاحتلال: حزب الله كان قادراً على قتل رئيس أركان الجيش

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أمس الخميس، أنّ الفيديو، الذي نشره حزب الله لرئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، عند الحدود الشمالية، عبر عدسات كاميراته، "مثير للقلق".

ولفتت إلى أنّ الأمر اقتصر "الآن على توجيه عدسة الكاميرا فقط، وليس سلاحاً".

من جهته، قال مراسل "القناة الـ12" في الشمال، غاي فارون، إنّ "حزب الله سحب اليوم ورقة أخرى، في اللعبة التي تُدار في الأسابيع الأخيرة عند الحدود الشمالية، ونشر فيديو يوثق فيه رئيس أركان الجيش وقائد المنطقة الشمالية".

وأضاف أنّ ذلك يُعَدّ تذكيراً "بما نعرفه جميعاً في الشمال، وهو وجود تفوق جغرافي" في جزء بارز من المنطقة لمصلحة حزب الله، وبواسطته يمكنه المس بكل مستوطني الشمال، أو رؤيتهم، وليس فقط رئيس الأركان، الذي وصل في جولة عند السياج.

ورأى أنّ ذلك الأمر "هو جزء من الحرب النفسية، إذ يقولون من خلاله لنا: انظروا، لقد رأينا رئيس الأركان، وركزنا العدسة عليه وعلى قائد المنطقة الشمالية، وكان يمكننا المس بهما، إذا أردنا".

وكان مراسل قناة "المنار" في جنوبي لبنان، علي شعيب، نشر فيديو، عبر حسابه في "تويتر"، وثّق فيه ظهور هيلفي في أثناء جولته الحدودية في موقع العباد، في مقابل بلدة حولا الجنوبية، رفقة قائد المنطقة الشمالية وقائد فرقة الجليل.

يأتي ذلك في وقتٍ تشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة توترات متصاعدة، بسبب الانتهاكات (الإسرائيلية) المستمرة للمنطقة، إذ قام لبنانيون، في حزيران/يونيو الماضي، من منطقة تلال "كفرشوبا" المحتلة، بإزالة أسلاكٍ شائكة وضعها الاحتلال، وردموا نفقاً أقامه في المنطقة.

وارتفعت حدّة التوترات بين لبنان والاحتلال، بعد أن أقدم الأخير على انتهاك القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية، من خلال اتخاذه إجراءات خطيرة، تمثّلت بإنشاء سياج شائك وبناء جدار إسمنتي حول كامل البلدة، شبيه بما تقوم به عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. تي حول كامل البلدة، شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وردت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - سريعاً على ذلك، من خلال وضعه خيمتين داخل مناطق مزارع شبعا، في مواجهة الاستفزازات والانتهاكات (الإسرائيلية) عند الحدود اللبنانية.

وقبل أيام، ألقت قوات الاحتلال قنبلة صوتية وأطلقت 3 رصاصات في الهواء بالقرب من مراسل قناة "NBN" اللبنانية، حسن فقيه، في أثناء إجرائه تقريراً بشأن عدوان تموز 2006 بالقرب من السياج، عند حدود مستعمرة المطلة والحمامص.

وحطّم شبان لبنانيون كاميرات المراقبة التي ثبتها الاحتلال فوق السياج الفاصل عند بوابة فاطمة.

وفي وقتٍ سابق، أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، خلال كلمته لمناسبة الذكرى الـ17 لحرب تموز، أنّ "انتصار تموز أسّس معادلة ردع لا تزال قائمةً حتى اليوم، في مقابل تأكّل الردع عند العدو الإسرائيلي".

ووضع انتصار تموز العدو (الإسرائيلي) "على خط الانحدار، وأنهى مشروع إسرائيل العظمى"، وفق ما أكد السيد نصر الله.

المصدر: الميادين