دعوات لوقفة احتجاجية ظهر اليوم في طوباس رفضاً لاعتقال السلطة للشيخ أبو عرة

دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية على اعتقال أجهزة السلطة للشيخ القيادي مصطفى أبو عرة، وذلك اليوم بعد صلاة الجمعة، أمام منزله في طوباس.

وشددت اللجنة على ضرورة الإفراج الفوري عن الشيخ أبو عرة، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي المهينة لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وكانت حركة حركة حماس قد دعت أيضاً إلى الإفراج الفوري عن الشيخ مصطفى أبو عرة، الذي اعتقلته أجهزة السلطة في طوباس، ثم نُقل للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي، مؤكدة على ضرورة التحرك الشامل لإجبار السلطة على وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقال السياسي المُهين.

وقالت الحركة إنّ اعتقال الشيخ مصطفى أبو عرة، وهو شخصية وحدوية وصاحب حضور وطني ودور دعوي ومجتمعي متقدم، يمثل استخفافا برموز شعبنا وشخصياته الاعتبارية وقيمه المجتمعية، ويعكس إصرارا على تنفيذ أجندة لاوطنية لا تخدم سوى الاحتلال، ويضع علامات استفهام على إمكانية نجاح الدعوات الأخيرة للفصائل للاجتماع والحوار في القاهرة.

وأشارت إلى أن هذا الاعتقال الفجّ، وهو ينفذ في وقت تتصاعد فيه انتفاضة شعبنا بوجه الاحتلال وجرائمه في القدس والأقصى وسائر أنحاء أرضنا المحتلة، ليؤكد أن هذا التيار المتنفذ في السلطة وأجهزتها الأمنية لا يبالي بالسلم الداخلي والمجتمعي، ويصرّ على ضرب وحدة شعبنا وتدمير أي تقدم نحو تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والانعتاق من الاحتلال.