حملة المقاطعة تستنكر دعوة مجرم الحرب نتنياهو لزيارة أنقرة

استنكرت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع_ فلسطين بأشدّ العبارات كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، لا سيما دعوة الرئيس التركي أردوغان الموجهة إلى رئيس حكومة الإحتلال ومجرم الحرب "نتنياهو" لزيارة أنقرة في 28مايو 2023م.

وعبّرت الحملة عن صدمتها الكبيرة من تلك الدعوة، التي تأتي في خِضَمّ المجازر البشعة التي ارتكبها الإحتلال وقطعان مستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني، والتي أودت بحياة قرابة 200 شهيد منذ بداية العام فقط، وهدم عشرات البيوت بالقصف الجوي، وتشريد المئات، منذ بداية العام.

وقالت إن تلك الدعوة والتي من شأنها منح الإحتلال وحكومته المتطرفة الشرعية، تعزز فرص ارتكابه مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحملة في بيانها القيادة التركية بالعدول عن هذه الدعوة التي تتجاهل آلام وجراحات الشعب الفلسطيني، وتسهم في استمرارها، وترّسخ بدورها وجود الاحتلال المجرم على حساب الوجود الفلسطيني في القدس ومدن الضفة الغربية، وبقية الأراضي المحتلة.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على الموقف التركي الداعي لانهاء الإحتلال وانصاف الشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه، وتحقيق مصيره، واقامة دولته، وعاصمتها القدس.

ودعت لمحاصرة الكيان الصهيوني وعزله حتى ينجز الشعب الفلسطيني حقوقه الأصيلة بالحرية والاستقلال، ما من شأنه؛ تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، الهدف الذي تسعى إليه تركيا.