بسبب الدمار الاقتصادي الذي تتعرض له فلسطين قامت الحكومة الفلسطينية بعمل رابط التسجيل للمساعدات النقدية وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا بغرض مساعدة من ليس له مصدر دخل، لذا قررت الحكومة الفلسطينية التقدم بصرف شيكات حيث سيتم تغطية احتياجات 115 ألف أسرة تقريباً ممن يعانون بسبب الظروف الطارئة على البلاد.

رابط التسجيل للمساعدات النقدية وزارة التنمية الاجتماعية





قررت الحكومة الفلسطينية عمل رابط التسجيل للمساعدات النقدية وزارة التنمية الاجتماعية، لمساعدة كل الأسر المحتاجة، حيث إنها في وقت سابق قررت الوزارة أيضاً تقديم مساعدات على كل الأسر المتضررة في قطاع غزة، ولا تتوانى الحكومة عن تقديم المساعدات لكل الأسر في جميع أنحاء البلاد، ولهذا تقرر الحكومة دائماً تقديم المساعدات بشكل مستمر.

ويمكنك الدخول على رابط التسجيل للمساعدات النقدية وزارة التنمية الاجتماعية من خلال هذا الرابط، فقط قم بتسجيل الدخول وادخل اسمك أو اسم المستخدم عموماً، بعد ذلك قم بإدخال الهوية الشخصية إذا طلب منك ذلك، ومن ثم يمكنك الحصول على كل المعلومات التي تريد معرفتها بشأن المساعدات العامة التي تقدمها الحكومة.

المساعدات المقدمة لقطاع غزة

يعد قطاع غزة أكثر القطاعات التي يتضامن معها كل الشعوب العربية بشكل كبير وذلك بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه عليها دولة الاحتلال، لذا تجد الكثير من الدول تقدم لها المساعدات والإعانات ولعل من أكثر الدول تقديماً لتلك المنح هي قطر، حيث تقوم قطر بتقديم مساعدات بشكل شهري، مما نتج عنه توفير مصدر دخل للكثير من الأسر التي كانت على وشك التشرد بسبب الحصار الاقتصادي وأيضاً الكوارث التي تتعرض لها قطاع غزة.

مما جعل الحكومة تقوم بزيادة أعداد المستفيدين من هذه الشيكات الحكومية والمنح الخارجية، واستبعاد من لم يكونوا مستبعدين

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وزارة التنمية الاجتماعية بغزة

قررت الوزارة فتح رابط التسجيل للمساعدات النقدية وزارة التنمية الاجتماعية، لتقديم المساعدات لكل الأسر المتضررة من الظروف الطارئة على البلاد، لذا وجب على الحكومة توفير دخل لكل الأسر التي تستحق الدعم ابتداء من الأسر الأشد فقراً.

ولذلك قامت الحكومة بطلب تقدم المواطنين بتسجيل أنفسهم فقط لمن يرى أنه بحاجة لتلك المساعدة أو أن أنه يندرج تحت قائمة الفقر، وهو حقاً بحاجة حقيقية للمساعدة، ويقوم بتسجيل كل البيانات المطلوبة منه على رابط الحكومة المقدم لهم بشرط ألا يكون قد قام بالتسجيل من قبل.

كما وضعت الحكومة شروط للحصول على تلك المساعدات كالآتي:

أن يكون الشخص المتقدم لطلب الدعم يحمل الجنسية الفلسطينية والمساعدات تقدم للجنسين.

ولكي يستوفي الشروط يجب أيضًا أن يكون متزوج.

ألا يكون له مصدر دخل آخر ولا يعمل في أي وظيفة أخرى.

ألا يكون من الذين يتلقون أي مخصصات حكومية أو دعم آخر.

حيث قامت الحكومة بتوفير الدعم لكل أنثى أرملة.

أو أي أنثى مهجورة أي مطلقة.

كما تقدم الحكومة دعم لأي أنثى لا تعمل وليس لها مصدر دخل نهائياً.

ويجب أن يتوفر شرط أخير حتى تستطيع الأنثى الحصول على الدعم المقدم لها، وهو ألا تكون ممن تقوم الحكومة بتقديم إعانات لهم أو من يحصلون على مخصصات التنمية الاجتماعية.

والجهة المصدرة لكل تلك الإعانات هي الإدارة العامة لمكافحة الفقر في البلاد، والغرض من تلك الخدمة هو تقديم المساعدات والإغاثات لفترة معينة لكل الأسر الفقيرة حتى تستطيع تلك الأسر تدبير شؤون المعيشة الخاصة بها، وأيضاً حتى تتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية والذي يضمن لها العيش في مستوى عيش كريم مثل أي أسرة.