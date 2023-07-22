توضيح بلدية غزة بخصوص استراحة ذوي الإعاقة

طمأنت بلدية غزة ذوي الإعاقة وأسرهم، بأن الاستراحة المواءمة على شاطئ البحر، والخاصة بذوي الإعاقة ستبقى متاحة لهم بشكل مجاني، إضافة لرؤية طموحة لتحسين واقعها وتعزيز خدماتها لتصبح أكثر فعالية وجودة.

وشددت البلدية في تصريح السبت على عدم المساس بحق استخدام ذوي الإعاقة وأسرهم لمرافق الاستراحة بشكل مجاني، مع العمل على زيادة فرص تشغيلهم في الاستراحة.

وعملت البلدية ضمن رؤيتها لتطوير الخدمات المقدمة في الاستراحة وسعيها لتحسين واقع الخدمات فيها لتكون ملائمة لاحتياجات وتطلعات ذوي الإعاقة خصوصاً، والسكان عموماً.

ودعت البلدية للشراكة في إدارة وتشغيل الاستراحة عبر طرح مزاودة متاحة للعموم من مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأفراد، ضمن عدد من المحددات لضمان حقوق ذوي الإعاقة في استخدام مرافق الاستراحة بشكل مجاني مع مرافقيهم، إلى جانب إلزامية تشغيل ذوي الإعاقة في إدارة الاستراحة وتشغيلها في شروط الشراكة المطروحة لإدارة الاستراحة.

وتزامن قرار طرح تشغيل الاستراحة للتلزيم، مع قرار من إدارة البلدية بتخصيص إيرادات الاستراحة لتطويرها وتطوير خدمات مواءمة الشاطئ، والتأكيد على الدعم الكامل لحقوق وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة.