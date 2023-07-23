استهداف برج عسكري بعبوة محلية في رام الله واعتداءات للمستوطنين بالضفة

شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين الذين نفذوا اعتداءات طالت عدة قرى في رام الله ونابلس.

وتمكن الشباب الثائر من إلقاء عبوة ناسفة محلية الصنع "كوع" تجاه برج عسكري تابع للاحتلال على مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

يأتي ذلك في وقت هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله، وأحرقوا مركبة لأحد المواطنين وخطوا شعارات عنصرية.

واقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال بلدة المغير، واعتقلت الشاب عامر عاطف أبو عليا من منزله، بعد 4 أيام من الإفراج عنه.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قفين، وداهمت عدد من منازل المواطنين حيث اعتقلت شاباً فلسطينياً.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشاب بدوي الداوي عقب اقتحامها بلدة عناتا بالقدس المحتلة.

وتعمدت قوات الاحتلال تفتيش مركبات المواطنين، والتضييق عليهم على مفرق بلدة حزما شمال شرق القدس.

وكان مستوطنون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، قد هاجموا مساء أمس منازل المواطنين في قريتي عوريف وسالم في نابلس، والمزرعة الغربية في رام الله.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جيش الاحتلال أطلق النار باتجاه الشبان الذين تصدوا لهجوم المستوطنين.