تأجيل زيارة نتنياهو إلى قبرص وتركيا بسبب حالته الصحية

أُعلن الأحد، عن تأجيل زيارة رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، إلى قبرص وتركيا.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن تأجيل الزيارة جاء بسبب الظروف الصحية لنتنياهو.

وكان من المقرر أن يسافر نتنياهو يوم الثلاثاء إلى قبرص، للقاء كبار المسؤولين هناك، ثم يتوجه الجمعة إلى تركيا التي تلقى دعوة لزيارتها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت آخر جولة خارجية لنتنياهو في مارس/ آذار الماضي إلى باريس، ومنذ ذلك الحين لم يغادر "إسرائيل" التي تشهد احتجاجات واسعة على الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومته.

ويأتي هذا التأجيل بعد تأجيل متكرر لزيارته التي أقرت عدة مرات إلى الإمارات.

وخضع نتنياهو، الليلة الماضية، لعملية جراحية لزرعِ جهاز تنظيم ضربات القلب.

وجاء من مستشفى "شيبا" - بتل هاشومير، أن نتنياهو بحالة جيدة وأنه سيبقى في المستشفى للمراقبة.

وفي شريط فيديو قال نتنياهو إنه من المتوقع أن يغادر المستشفى خلال ساعات نهار اليوم ليصل غدًا الإثنين الى الكنيست للتصويت على مشروعِ القانون الخاص بتقليص حجة المعقولية.

وتم تأجيل الجلسات والمحادثات التي كان من المقرر أن يشارك نتنياهو فيها اليوم، ومنها جلسة الحكومة ونقاش مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي حول رفض المئات من الضباط والجنود الخدمة.